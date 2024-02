Daniela Albuquerque ganha R$10mil em Casino

Nas redes sociais, a apresentadora revela que está realizando o sonho de seu pai, o seu Raimundo.

Minha gente, na tarde de ontem (17), a influenciadora e apresentadora Daniela Albuquerque, também conhecida por ser casada com ninguém menos que com um dos donos da RedeTV! Amilcare Dallevo Jr, utilizou as suas redes sociais para anunciar uma grande conquista e a realização de um sonho.

Daniela, que está de passagem pelos Estados Unidos, em especial em Los Angeles, onde foi convidada, juntamente com seu marido e seus filhos, para acompanhar a final do Super Bowl, que aconteceu no último domingo (04), não deixou de aproveitar sua estadia em terras norte-americanas para aproveitar.

Na manhã de ontem (17), a gata publicou diversos stories curtindo o show do U2, que aconteceu na maior estrutura esférica do mundo, a Sphere, em Las Vegas. Posteriormente, ela revelou que estava em um cassino, onde realizou o sonho de seu querido pai.

“Depois de um show inspirador, ganhei 10 mil reais no blackjack (cassino). Filha de Raimundo em Vegas. Era o sonho do meu pai, Ele era jogador profissional, Podemos dizer que puxei o DNA do papai. Pra você essa meu pai!”, legendou a apresentadora.