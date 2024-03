Daniel Alvim fala sobre briga com Fabio Assunção: “Perdi o controle”

Fábio Assunção e Daniel Alvim apareceram lado a lado após o bafafá que foi criado diante de uma briga física entre os dois. No vídeo, os dois aparecem brigando no meio da rua, com socos e xingamentos. Segundo divulgado pelo portal Leo Dias, eles estavam em um jantar entre amigos, em São Paulo, quando Alvim foi para cima de Assunção, que tentou revidar.

“Num determinado momento da noite a gente estava lá de fora, lá do restaurante que a gente estava, e começamos a conversar, pra variar, de política, de mundo, um monte de questões. Tivemos algum gatilho que o Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora ali eu… perdi o controle. Virou uma discussão, eu perdi o controle e pedi desculpas pra ele”, revelou Daniel.

Alvim ainda contou que os dois se encontraram no dia seguinte para almoçar. “A gente veio aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com o fato de, enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado e de não ser da nossa índole, da minha, da sua, do Fábio que eu sei que é meu irmão”, acrescentou o famoso.

Fábio também falou sobre a discussão entre eles e o fato do ocorrido ter sido filmado. “A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando… a gente não veio dar nenhuma satisfação na internet, é porque as pessoas filmam e aí colocam de um jeito assim que… Então a gente veio deixar claro que não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, mas a gente se gosta e acho que amigo é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue, entendeu?”, disse ele. No fim, os dois pediram desculpas um ao outro e se abraçaram.