Daniel Alves muda depoimento e afirma que houve penetração vaginal com a mulher que lhe acusou de agressão e estupro

Esse é o terceiro depoimento prestado pelo jogador, que está preso desde o último dia 20.

Gente, não é por nada não, mas o lateral Daniel Alves está parecendo um integrante do elenco do grupo de humoristas “Barbixas”, isso porque desde que foi acusado de agressão e estupro em Barcelola, o jogador já mudou o seu depoimento três vezes, dinamica que acontece em um dos quadros do grupo de humor, o “Troca”.

Segundo o jornalista Carlos Quilez, neste novo depoimento, Daniel confessou que tenha acontecido uma penetração vaginal, com a moça que está lhe acusando de estupro, o que ele havia negado em seus outros depoimentos.

“O corpo de delito elaborado pelo Hospital Clinic de Barcelona, especializado em agressões sexuais, confirmou que houve a penetração vaginal e certifica a existência de hematomas, arranhões e mordidas no corpo da jovem, somados ao estado de nervosismo e ansiedade que ela apresentou depois de seu encontro com Daniel Alves”, infirmou Quilez.

Diante disso, cabe à justiça espanhola entender e determinar se a penetração em questão aconteceu de forma consentida ou se realmente o jogador brasileiro, que estava em Barcelona devido a morte de sua sogra, teria estuprado a moça.