Daniel Alves diz que houve penetração em acusação de estupro

De acordo com o jornal espanhol El Tiempo, o jogador deu um novo depoimento e disse que houve penetração

Eu disse para vocês que o caso do Daniel Alves era mais embaixo e ninguém acreditou, né? Pois bem, de acordo com o jornal espanhol El Tiempo, em novo depoimento sobre o caso ele afirma que houve penetração vaginal com a vítima. Oi?

Para quem não sabe ele mudou o seu discurso diversas vezes contra a mulher que o acusa de estupri em uma casa noturna na Espanha.

Segundo o jornalista espanhol Carlos Quilez, a declaração muda o curso do caso, pois agora eles terão que investigar se a penetração foi consentida ou não pela vítima. Daniel alega que sim, enquanto a vpitima alega estupro.