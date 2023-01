Daniel Alves disse que teve relação consensual com a mulher que o acusa de estupro

Jogador está respondendo a acusação de estupro na Espanha

Minha gente, se tem uma coisa que deu o que falar nas redes nos últimos dias foi o caso Daniel Alves. O jogador foi acusado de estupro em uma casa noturna na Espanha e o que tem dado ainda mais pano pra manga é que ele mudou o seu depoimento dizendo que teve uma relação consensual com a mulher que o aponta como abusador.

De acordo com o jornal espanhol, El Periodico, Daniel tinha negado qualquer encontro com a jovem, negando também as acusações impostas sobre sua pessoa.

Com o desenrolar da história ele passou a dizer que o encontro com a mulher ocorreu de forma consensual e com sua permissão, sem ultrapassar os limites. Essa história está muito estranha.