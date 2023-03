Dania revela que havia gostado de Cara de Sapato: “Assim como eu gosto”

A mexicana deixa a entender que caso não tivesse sido vítima de importunação sexual, poderia ter ficado com o lutar.

Amores, a cada dia que passa, fico mais revoltada com o que aconteceu entre o cantor MC Guimê, o lutador Cara de Sapatos e a mexicana Dania Mendez. De volta ao seu reality de origem, Casa de Los Famosos, durante uma conversa com outros confinados, a gata revelou que havia gostado do lutador.

“Um cara de dois metros, com as pernas assim [grossas]”, contou a ‘intercambista’.

Logo em seguida, continuando a falar sobre o físico do ex-BBB, Dania deixou a entender que caso não tivesse acontecido os crimes que aconteceram, o que acabou levando a expulsão dos brothers, ela teria ficado com o lutador.

“É muito bonito, tem as pernas [grossas] assim como eu gosto”, revelou.

Vale ressaltar que independente dela ter gostado ou não dele, as atitudes que ele e o cantor Mc Guimê tiveram na casa configuram como crime, afinal, em ambas as situações dá para ver, claramente, a mexicana se esquivando dos rapazes.