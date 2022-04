”Minha vida mudou”, revela Dani Calabresa após congelar óvulos na pandemia

Apresentadora revelou que jamais imaginou ser mãe, mas que sua vida mudou depois de ficar noiva

Eu não sei com o que fiquei mais chocada: Dani Calabresa tem 40 anos, e continua linda e impecável, ou que ela está pensando em ser mãe. A apresentadora contou em entrevista ao ‘PodDelas’ que depois que se apaixonou aos 38 anos sua vida mudou.

“Fiz 40 anos. Pasmem, eu não tinha isso na cabeça. A mulher tem meio que um prazo para ter filhos, então 35/36 a qualidade do óvulo começa a cair. Me apaixonei com 37, com 38 fiquei noiva e mudou minha vida”, contou a apresentadora em entrevista.

Dani Calabresa pedida em casamento na Disney (Foto: Reprodução)

A loira ainda contou que a vontade ganhou ainda mais força quando seu noivo, Richard Neuman, disse a ela que sempre teve vontade de ser pai, o que fez Calabresa pensar na possibilidade de ser mãe.

“Fui congelar com 38 anos, na pandemia, é tranquilo, fui e congelei”, revelou. Dani foi pedida em casamento em fevereiro do ano passado e seu futuro marido preparou uma surpresa que deixou Calabresa emocionada.

Ai, fiquei emocionada. O amor é mesmo lindo. Felicidades ao casal!