Dani Calabresa rouba a cena ao imitar sisters e manda recado sobre festa dos funcionários: “Não vou dar um real”

A humorista é um dos grandes acertos da edição, ao lado de Paulo Vieira e Tadeu Schmidt, sem dúvida alguma

E a tour dos dez mil reais para a festa do ‘BBB’ continua em ritmo frenético, ‘tá leitor(a)? Como já te contei aqui, Rafa Kalimann quebrou o cenário da Rede Globo e culpou Paulo Vieira e Dani Calabresa do acontecido — além da mãe de Paulo fazer apelo ao filho. E não é que Dani levou o assunto para o ‘CAT BBB’ desta terça-feira, (19)?

Primeiramente, preciso enaltecer a imitação hilária e impecável que a humorista fez de cada sister do ‘BBB22’ como se estivessem em um diálogo. Ela tem uma delicadeza e um talento enorme para isso que precisa ser aplaudido. E juro que eu morria de medo dela usar o quadro para fazer imitações e ficar caricato — foi para muito longe disso.

a dani imitando a naiara é obra de arte KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/SrHd1Z7RuO — marinho. 💸 (@marinhotuita) April 20, 2022

E claro que veio o apelo por causa da festa dos funcionários né? Ao final do quadro, Dani pediu para que não encerrassem sem antes ela falar sobre o assunto. “Gente, só um minuto! Não encerra meu quadro não! Vai ter a festa dos funcionários aqui do BBB. Eu não vou dar um real! Eu vou levar doce e o Paulo Vieira vai levar salgado. E Rafa Kalimann vai dar acho que cem mil reais, é uma coisa assim que ‘tá combinado! Você vai dar quanto, Tadeu? Melhor não perguntar. Esse povo ganha mais! Eles cobram da gente, eu sou nova aqui”, encerrou Dani. E não é que Tadeu Schmidt respondeu? “Ai meu Deus do céu! Depois a gente conversa, Dani. Eu também sou novo aqui”, disse o apresentador rindo.

Pelo visto essa festa vai ser boa ein! Esperando meu convite… Posso levar o refri 👀 #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/diLSjVDJjK — Multishow (@multishow) April 20, 2022

Eu amo esses apresentadores, de verdade!