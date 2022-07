Dani Calabresa é dispensada da Globo: “Pode ser que daqui um ano eu esteja chorando debaixo da ponte”

Humorista passou sete anos na emissora e demonstra interesse em voltar para o CAT BBB

Tem notícias que a gente não espera e quando chega parece um furacão que leva tudo de nós. Estou completamente desolada depois de saber que Dani Calabresa foi mandada embora da Globo. Depois de sete anos a humorista implora por uma vaga no Big Brother Brasil com o CAT BBB.

O quadro apresentado pela loira foi muito comentado quando esteve à frente do projeto na última edição de 2022. A musa ainda contou que seu trabalho na emissora, agora é contabilizado por obras trabalhadas, como é o contrato de Juliana Paes.

“Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades”, disse no lançamento do filme ‘O Palestrante’.

Dani não deixou de comentar como esse tipo de contrato a deixa mais livre para trabalhar em outros projetos. “Este modelo de contrato [por obra] possibilita parcerias diferentes, permite que o artista varie. Eu acho moderno. Pode ser que daqui a um ano eu esteja chorando debaixo da ponte”, brincou.