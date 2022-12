Dani Calabresa fala sobre sufoco durante depilação: “A minha bunda grudou”

A humorista conta que a depiladora teve que chamar uma colega de profissão para desgrudar as duas “bandas “ de sua bunda.

Ai amores,todos nós sabemos que a humorista Dani Calabresa tem um jeitinho bem despojado de ser, sempre falando o que dá na telha, e é claro que com esse jeitinho todo especial ela não poderia deixar de ser uma das convidadas do programa “Que História é Essa, Porchat?”, do GNT.

Durante sua participação no programa, a atriz arrancou muitas risadas ao contar ter descoberto na própria pele a diferença entre a depilação no Rio de Janeiro e a de São Paulo.

Ela conta que, em certo dia, estava na cidade maravilhosa e que sentiu a necessidade de retirar alguns pelos de seu corpo. Diante disso, com indicação de uma amiga, ela agendou um horário com uma depiladora chamada Neide.

Dani conta que logo ao chegar no local, estranhou ao ser questionada pela recepcionista se ela gostaria de fazer uma depilação completa, sem entender a mesma respondeu que sim. E esse estranhamento só piorou quando percebeu que a depiladora em questão gostava de conversar enquanto fazia o seu trabalho.

Papo vai, papo vem, a humorista conta que quando se deu conta ela já estava deitada de bruços, com a depiladora passando cera em seu anus.

“Fui seguindo as instruções, uma hora estou de bruços, segurando as duas bandas da minha bunda. És que Neide pegou a colher de pau e espetou no meu c*. Eu falei: ‘não, não, não’. E aí eu soltei as duas bandas e a minha bunda grudou”, contou a humorista.

Finalizando sua história, a humorista conta que a depiladora “brigou” com ela por ter soltado as duas bandas de sua bunda e que ela teve que chamar outra pessoa para ajudar a tirar Dani daquela situação. “A Neide começou [a falar] ‘não pode fazer isso’, e eu com a bunda grudada, [disse]: ‘Neide não era [para depilar] aí não.”