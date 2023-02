Dani Calabresa é roubada durante o Carnaval, em Salvador 

A humorista teve seu celular furtado enquanto curtia o show da Anitta.

Gente, é óbvio que o Carnaval é uma das melhores épocas do ano, mas infelizmente com essa linda tradição vem o alto índice de criminalidade. Nesta sexta-feira (17), a humorista Dani Calabresa utilizou as suas redes sociais para informar aos fãs que teve o seu celular furtado enquanto curtia o Carnaval, em Salvador.

“Estou abaladíssima, mas também estou muito feliz. Fui furtada, mas é Carnaval!”, contou a humorista.

Mesmo com o triste ocorrido, Dani fez o que faz de melhor, sem deixar o clima de festa de lado, a humorista continuou a postar stories do trio da cantora Anitta.