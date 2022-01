Dando uma de “desinformada”, Patricia Abravanel não sabe que dia passa o BBB! A declaração foi no contexto da torcida para o sobrinho, Tiago… ai ai

Patricia, meu anjo, eu entendo você se fazendo de desinformada, porque nem eu mesma sei a hora e o dia que passa seu programa “Vem Pra Cá”, que inclusive você nem apresenta mais né? Mas sabia que seu papai tem até processo na justiça, porque “A Casa dos Artistas” nada mais é que uma cópia do BBB? Ai ai…

Mas enfim, o neto nº1 de Silvio Santos está no BBB22, na emissora concorrente — será que no almoço do anjo vai ter propaganda da Jequiti? E a titia declarou torcida para o sobrinho nas suas redes sociais.

Uma coisa tenho que admitir: foi fofo ela elogiando a sensibilidade do Tiago e, principalmente, a coragem dele em participar do programa. Que aliás, os artistas em peso estão declarando torcida para o ator, porque ele é mega querido das celebridades. E, quem sabe, agora será querido pelo Brasil também né?