Dançarinos de Madonna desafiam fãs brasileiros a fazer coreografia durante show da Rainha do POP

Eles definitivamente não sabem com quem eles estão se metendo! Não é novidade para ninguém que nós brasileiros somos conhecidos por sermos donos de um gingado incomparável, porém, acho que os dançarinos da Rainha do POP, Madonna, estão bem esperançosos com o nosso povo.

Através das redes sociais, os dançarinos da cantora, lançaram um desafio de dança para os fãs brasileiros de Madonna.

“Rio, estou contando com vocês para aprender isso. Se alguém pode aprender isso, são vocês. É no final do show”, legendou Bob The Drag Queen, ao falar sobre a coreografia que acompanha a música Give Me All Your Luvin.

“Imagina um milhão de pessoas fazendo essa dança”, disse o dançarino.