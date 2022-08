Dançarino atingido por telão se comunica com a família após acordar do coma

Mo Lee Kai-yin participava de um show da banda Mirror, quando o acidente aconteceu

Eu noticiei para vocês sobre o acidente que aconteceu durante o show da banda Mirror, mas não dei mais detalhes sobre o caso. Um dos principais atingidos no acidente, Mo Lee Kai-yin estava internado, em coma, na UTI, começou a acordar ontem (08) e já pode começar a se comunicar com a família.

De acordo com as últimas informações, o dançarino pode ficar tetraplégico. Mo está internado em um hospital de Hong Kong desde o final do mês passado.

“Kai-yin agora está acordado e pode se comunicar brevemente com o mundo exterior. Oramos para que, com a graça de Deus, ele tenha a oportunidade de se recuperar o mais rápido possível, encontrar-se com outras pessoas e retornar ao palco o mais rápido possível”, disse o pastor Li Shing-Lam, pai de Mo, em nota.