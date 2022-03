Conheça todo o elenco da Dança dos Famosos

Jojo Todynho e Douglas Souza são dois dos grandes nomes que participarão da competição

Essa eu não perco por nada, porque a competição parece estar incrível só pelo elenco, e não precisou de ninguém dançar para eu perceber isso. Será a primeira vez que o quadro será comandado por Luciano Huck e eu espero não me decepcionar com isso (risos).

Alguns nomes que aparecem na lista de confirmados para a competição de dança não são surpresa, nós já sabíamos, mas outros me deixaram surpresa. Um dele é Douglas Souza, que estava tendo uma forte pressãozinha do apresentador para que ocorresse sua participação.

Parte do elenco da “Dança dos Famosos” (Foto: Reprodução)

O time feminino veio com força total e conta com a presença da influenciadora Gkay, Vitória Strada, Jojo Todynho, Ana Furtado, Jéssica Ellen e Zezé Polessa. Enquanto o time masculino temos: Vitão, Xande de Pilares, Tierry, Douglas Souza, Sérgio Menezes e Gil do Vigor.

A competição será uma parte importante do “Domingão do Huck” e começa no próximo domingo, dia 3. Nem preciso contar para vocês como eu estou animada, né?