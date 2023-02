Dado com desaparecido, filho de Cristina Mortágua explica porque estava sumido: “Fui Furtado”

Segundo o diretor, sua falta de contato com a família aconteceu pois o mesmo foi furtado durante um bloquinho de carnaval.

Final feliz! Após ser dado como desaparecido pela sua mãe, a apresentadora Cristina Mortágua, o diretor de cinema Alexandre Mortágua, finalmente “deu as caras”. Ao que tudo indica, toda essa confusão não passou de um engano.

Com a repercussão que os prints de uma conversa entre a apresentadora e o pai do rapaz, o ex-jogador Edmundo, tomou, não demorou muito para que o diretor aparecesse.

Em entrevista à revista Marie Claire, o diretor do cinema informou que está tudo bem e que o seu sumiço e falta de contato com seus familiares se deu pois ele teve o seu celular furtado em um bloquinho de carnaval, em São Paulo.

“Estou bem! Fui furtado na segunda-feira, no Charanga do França, fiquei sem celular, sem RG, o cartão do banco. Fiquei de segunda, às 13h, até ontem, às 16h, sem telefone. Um amigo conseguiu falar com a minha mãe na terça e avisou que eu estava bem e tinha sido furtado. Sempre estive bem”, explicou Alexandre.