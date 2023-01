Da Casa de Vidro para o BBB23: Gabriel já ficou com Anitta e Luisa Sonza

Bonito, marrento e pegador, Gabriel é o combo perfeito para render muito entretenimento.

Modelo e administrador, Gabriel Tavares tem 24 anos e é natural de Ribeirão Preto (SP), mas atualmente mora em Florianópolis (SC). Além de ganhar o grande prêmio do BBB23, o objetivo do brother é abandonar a carreira de administração e se manter apenas como modelo. Mas será que no reality show ele será só mais um rostinho bonito?

O belo rosto do jovem e as quase 50 tatuagens espalhadas pelo belo corpo garantiram que ele chamasse a atenção de Anitta após participar de um trend no TikTok com música que citava o nome da cantora. Ele ficou com a Girl from Rio, mas também viveu um affair com a cantora Luisa Sonza e a atriz Gabi Lopes.

Gateiro, o rapaz adotou dois gatinhos para fazer companhia para o gatão, o nome dos felinos são Marquês e Baronesa. Com mais 300 mil seguidores no Instagram (@vulgofop), o emoji do modelo é um gato preto. “Ninguém paga as minhas contas lá dentro, eu vou falar o que tiver que falar”, disse o modelo sobre o confinamento. Quanto tempo vai durar esse jeitinho marrento?