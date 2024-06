Cyndi Lauper abre o jogo sobre rivalidade com Madonna: “Foi uma pena”

Cyndi Lauper botou a boca no trombone ao falar sobre a rivalidade com Madonna, principalmente na década de 80. A cantora tem 70 anos e a indústria sempre pintou as duas como rivais.

“Em programas de entrevistas e nos colégios – e até mesmo no single beneficente We Are the World – celebridades e fãs eram convidados a escolher uma. Era como comparar maçãs e laranjas”, disse a cantora ao The New York Times.

Cyndi ainda afirmou que fica chateada que essa pressão as impediu de ter uma amizade. “Foi uma pena. Eu teria gostado de ter uma amiga [como ela]”, disse a artista, que nunca expressou um conflito pessoal com Madonna publicamente.