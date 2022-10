“Curtida tem sim segundas intenções. Não faz sentido para mim”, dispara Juju Salimeni

Musa fitness revelou nos stories do Instagram que não aceita certas curtidas do seu namorado em algumas fotos

Habla mesmo Juju e não guarda nada, estamos curiosas para saber mais do seu relacionamento. Aloca! A musa fitness disse que não aceita curtidas do seu namorado em certas fotos de mulheres. A loira ainda diz que curtidas tem sim segundas intenções e que para ela não faz sentido.

Depois de ser questionada em uma caixinha de perguntas, a loira soltou o verbo sobre o que acha de homens comprometidos curtindo fotos de outras mulheres. Vale lembrar que ela namora o fisiculturista Diogo Basaglia há um ano.

“Hoje em dia, o maior canal de relacionamentos e encontros é a internet, e o Instagram. Por isso, eu acho que uma curtida quer, sim, dizer alguma coisa e tem, sim, segundas intenções. Se a mulher não é amiga do casal, não fizer parte do convívio de vocês ou não for alguém com quem ele trabalhe… se não tiver uma razão para o cara curtir a foto, desculpa, não faz sentido para mim”, disse ela.

E ela ainda acrescentou: “Eu não acho normal. Tem quem ache, são pessoas extremamente evoluídas. Não é o meu caso. Não aceito, nem de biquíni nem de nenhuma outra forma. Homem comprometido não tem que curtir, comentar ou se relacionar com outras mulheres que não sejam amigas dele ou do casal”.