Curso de Giovanna Antonelli é acusado de plágio nas redes sociais

Ana Carvalho fez um desabafo nas redes sociais diante do curso da atriz sobre ‘Redes Sociais’

Eita! Giovanna Antonelli está sendo acusada de plagiar um curso de ‘Redes Sociais’ na internet e uma internauta não ficou calada e jogou as verdades no seu perfil nas redes sociais. Ana Carvalho, criadora de conteúdo, contou que se inscreveu no curso e contou que o conteúdo não é original.

“O conteúdo, com certeza absoluta, foi criado por um terceiro. Ela só está atuando. Emprestando seu rosto de protagonista global para fazer awareness gigantesco e tirar dinheiro de várias senhorinhas de sofá entregando um conteúdo muito básico”, disse.

Ela ainda conta que ela está seguindo a fórmula de lançamento já conhecida por vários e a comunicadora ainda questiona a sua base de aliados no WhatsApp, tendo em vista os seus 20 milhões de seguidores no Instagram. Parece que o barco está afundando…