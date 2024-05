Culpa no cartório? Produtora de turnês de Ivete e Ludmilla tem fama de mau pagadora

A Piauí fez um estudo completo sobre a produtora das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla. A matéria ainda traz diversos escândalos que os responsáveis pela empresa, 30e, estão envolvidos, como a recorrente fama de mau pagadora das dívidas que vai fazendo com grandes nomes do mercado de eventos.

Não pode-se negar que a produtora já realizou diversos grandes shows pelo país, como o reencontro dos Titãs, que lotou o Allianz Parque com 300 mil pessoas.

Pepeu é um dos mais conhecidos nomes envolvidos na 30e e as más línguas o descrevem como um homem inteligente e de boa retórica. Não menos importante, ele já se envolveu em uma briga judicial com sua ex-esposa, a empresária Duda Derani, que moveu uma ação para reaver os 23 milhões de uma empresa compartilhada com ele.

Marco Antônio Magalhães, mais conhecido como Ratho, proprietário da Parcerias Produz, aguarda para receber os 15 mil reais acordados pelos trinta dias de trabalho na montagem da edição mineira da I Wanna Be Tour, na Arena Independência, em 10 de março.

Carol Sampaio, contratada pela 30e para convidar artistas e influenciadores para o show da Ivete Sangalo em dezembro de 2023, no Maracanã, só recebeu o seu cachê em março – após cobrar pelo pagamento algumas vezes em um grupo de WhatsApp com representantes da empresa.

A banda NX Zero também não recebeu os 3 milhões de reais que deveriam ter sido depositados em sua conta em dezembro do ano passado.