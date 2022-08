Cueca do Príncipe Harry recebe lance de R$1,2 milhão

Segundo o TMZ a cueca que o príncipe usou em Las Vegas em 2012 recebeu uma nova oferta em leilão

A cueca mais concorrida deste mundo todinha tem nome e sobrenome e trata-se da cueca do Príncipe Harry. Isso mesmo, em 2012, Harry esteve presente em Las Vegas e sua cueca foi parar nas mãos de pessoas bem espertas. De acordo com o TMZ, o ítem recebeu a oferta de R$250 mil dólares.

E a espertinha da jogada tem nome também, a stripper Carrie Royale, do Hustler Club, estava com o príncipe quando ele se despiu no quarto de hotel onde ele deixou as roupas íntimas.

A ideia da stripper é alcançar mais de 1 milhão de dólares nos lances pelo acessório do príncipe. Será que vem aí?