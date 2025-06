Cristina Mortagua faz apelo comovente nas redes: “Estou apodrecendo”

Cristina Mortagua, ícone dos anos 90, ex-participante de A Fazenda e símbolo de sensualidade de uma geração, deixou os fãs em completo estado de choque neste sábado (28/6) após uma série de desabafos intensos e desesperadores em seu perfil no Instagram.

A empresária, visivelmente abalada, revelou estar enfrentando uma grave crise de depressão, além de problemas de saúde e um drama familiar assustador. Em uma sequência de publicações com tom urgente e confessional, Cristina não poupou detalhes sobre sua situação atual e o público ficou em alerta total.

“Gostaria de pedir ajuda, pois não tenho como ficar na casa que estou. Tenho sensibilidade sensorial, estou passando por violência psicológica. Preciso de um lugar pra ficar. Posso ser faxineira de igreja e de convento em troca de moradia, alimentação e medicação”, escreveu, em um apelo comovente.

A ex-modelo ainda pediu um lar para poder levar consigo seu companheiro de quatro patas, o cachorrinho Pito. “Eu preciso sair daqui senão eu vou enlouquecer ou vou dar cabo na minha vida. Eu posso mostrar o que está acontecendo se algum jornalista sério vier aqui”, continuou, em tom alarmante.

Em outro momento, Cristina relatou um quadro de infecção gravíssima que estaria enfrentando há dois meses: “Estou apodrecendo”, escreveu, ao compartilhar uma chave Pix pedindo R$150 para comprar remédios e conseguir atendimento médico. “Não consigo ficar de pé”, completou.

A situação atingiu um nível tão desesperador que Mortagua chegou a dizer: “Por favor, quem fizer parte da seita de satanás e quiser ajudar, será bem-vinda. Eu não tenho a quem recorrer. 150 reais para eu comprar remédios e um quarto para eu dormir. Eu dou todos os meus órgãos desde que me matem o mais rápido possível. Eu preciso morrer. Não consigo mais viver.”

Cristina também afirmou que foi vítima de armação e citou um suposto envenenamento: “Ele colocou droga na minha bebida […] Socorro, estou apodrecendo.”

O momento mais impactante? A ex-atriz revelou estar vivendo em condições insalubres: “Estou podre, cheia de bicho… essa casa está cheia de baratas e ratos e ninguém pode fazer nada sem a dona da casa autorizar. O rato me mordeu.”

Diante da repercussão assustadora, a equipe do portal LeoDias procurou Alexandre Mortagua, filho de Cristina, que negou invasão nas redes da mãe: “O que sei é que a ambulância foi chamada pra casa da minha avó e a patrulha do idoso também.” Cristina atualmente mora com a mãe em um apartamento no Rio de Janeiro.

A situação é grave, comovente e preocupante. Fãs, amigos e colegas aguardam mais informações e esperam que a ex-musa receba ajuda imediata para sair desse momento sombrio.