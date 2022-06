Cristiano Ronaldo dança ‘desenrola, bate, joga de ladinho’

Jogador de futebol se lançou na trend do Tik Tok e mostrou que tem o gingado

Quem nunca fez uma dancinha do Tik Tok que atire a primeira pedra! Eu já me peguei várias vezes com ‘Acorda Pedrinho’ (risos). O jogador de futebol, Cristiano Ronaldo se lançou na dancinha e em vídeo aparece dançando ‘desenrola, bate, joga de ladinho’.

CR7 dançando “Desenrola, bate, joga de ladin”. 😅😍👏🏻 pic.twitter.com/4bSa8d6hcq — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 21, 2022

Mais brasileiro impossível, né? Ao fundo conseguimos ver uma piscina e crianças, ou seja, já imagino um churrasquinho. Aloca! Reparei muito também o shape do jogador que nossa, tirou meu ar aqui.

Deveria gravar mais dancinhas sem camisas para a rede, hein? Só acho. Vem com tudo CR7, haha!