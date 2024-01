“Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol que Neymar”, diz Jorge Jesus

Jorge Jesus segue não tendo papas na língua e dando o que falar sobre os seus jogadores ao redor do mundo.Hoje, o técnico é responsável pelo time Al-Hilal, da Arpabia Saudita. O que chamou a atenção foi que, em entrevista, ele disse que Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol que Neymar.

“Primeiro, não tive sorte com Neymar, nunca tinha trabalhado com Neymar, trabalhamos um mês e meio (até a lesão do brasileiro). É um jogador fora do normal, fora de série. Portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. Um menino fácil de lidar, doce, compreensivo”, disse.

“Agora, vive a vida dele além do futebol da maneira dele, acho que, ao contrário do (Cristiano) Ronaldo, Ronaldo tem mais paixão pelo futebol, portanto, conhece a prioridade, Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada oferece para ele. Mas, como jogador é fabuloso, como homem, que estive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo”, completou.