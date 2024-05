Cristiano Ronaldo revela mania peculiar: “Nunca falo depois das 22h, nem ao telefone”

O que? Gente, tô passada. Cristiano Ronaldo tem sim as suas manias, então quem sou eu para não ter as minhas? Aloca! O jogador deu uma entrevista para o jornal espanhol Mundo Desportivo e revelou que depois das 22h não fala nada mais, nem ao telefone. A estratégia é utilizada para garantir maior qualidade de vida.

“Nunca falo depois das 22h, nem ao telefone. Não me ligue depois desse horário. Gosto de dar um descanso ao meu cérebro. Como jogador de futebol profissional, é preciso dedicação total. Não são só as duas horas de treino. Vivo por quem sou, pela minha carreira no futebol”, disse o atleta.

Vale ressaltar que o jogador é conhecido e considerado sex symbol nos campos de futebol.