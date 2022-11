Cristiano Ronaldo mexe em calção durante jogo e viraliza na web

Seleção Portuguesa explicou que o jogador guardou um chiclete no bolso interno do short

Minha imaginação foi à loucura com Cristiano Ronaldo mexendo dentro do calção no jogo da Seleção Portuguesa de ontem (25). Não demorou muito para que a web enchesse de possibilidades, mas a Seleção explicou que o jogador guardou um chiclete no calção momentos antes do jogo começar. Só isso!

Gente, e o Cristiano Ronaldo? O que rolou aqui? Kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/gSh929Cxk5 — Fofoquei (@FOFOQUEl) November 25, 2022

A web foi à loucura com o vídeo e não deixaram de se perguntar o que ele tanto mexia no short e tirava um objeto direto para a boca.

Alguns chegaram a imaginar que ele estava dando uma conferida no cheiro do que o calção guardava. Já pensou? Aloca!