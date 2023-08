Crise familiar ajudou mãe de Larissa Manoela a se posicionar como sócia de fábrica da filha

Silvana Taques se tornou sócia da fábrica que a filha tem no Paraná, tudo aconteceu na mesma época em que as transferências bancárias começaram a ser feitas entre as contas

No meio de toda a polêmica da família de Larissa Manoela, parece que Silvana Taques saiu na melhor. No meio do imbróglio familiar, Silvana Taques conseguiu sair com uma fábrica de sorvetes no seu nome, além dos 18 milhões de reais. Ela se tornou sócia do empreendimento no Paraná em agosto do ano passado, quando as transações bancárias já se faziam presentes na treta familiar.

Silvana hoje é dona de parte da Drivana Franquias Ltda que nasceu na intenção de ser uma franqueadora de sorvetes e açaí em São Mateus do Sul. A inauguração aconteceu no dia 30 de junho sem a presença de Dona Silvana, de acordo com o jornal Extra.

No quadro de sócios, apenas o nome da mãe de Larissa e de sua comadre, Adriane dos Santos, se fazem presentes. Vale ressaltar que nesta fábrica, nem o nome do seu pai, Gilberto Elias, aparece.