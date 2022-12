Cris sai em defesa de Caio Paduan em treta com ex-namorada: “Uma covardia dessas merecia processo”

Julia Konrad disse que sofreu um relacionamento abusivo com o atual de Cris Dias e que foi estuprada pelo ator

Minha gente, o buraco foi muito mais embaixo do que eu imaginava. Julia Konrad disse tempos atrás que sofreu uma relação abusiva com seu ex-namorado, Caio Paduan, que é atual de Cris Dias. A jornalista da Globo partiu para cima da atriz depois dela se envolver no assunto de Thiago Rodrigues e usou o Twitter para desabafar.

“2022 terminando, hora das verdades. A Julia Konrad quer se meter, né? Então tá. Ela me block aqui e no insta há anos, pra poder mentir a vontade sem ser retrucada. Uma covardia dessas merecia processo. Mas não queríamos dar mais mídia pra isso. Mas…quem sabe em 2023, né?!”, iniciou.

E temos provas de que além de tentar queimar publicamente, ela chamou umas amigas e ameaçou várias pessoas do meio, pra ele não trabalhar mais. Temos testemunhas. A covarde insinua sem provas e sem citar nomes. Quis causar. Pq não se ajuda outras mulheres mentindo assim. — Cris Dias (@crisdiass) December 20, 2022

“Fui estuprada sem saber”. Até entendo que tenha se tocado anos depois que SE forçava e tal, mas daí a induzir sem provas culpa a alguém por conta do machismo estrutural que está dentro de nós é foda. Eu poderia acusar tanta gente, mas prefiro estudar ou ir na terapia. — Cris Dias (@crisdiass) December 20, 2022

“Como alguém pode acusar alguém de crime hediondo sem citar o nome e sem provas? Só manipulando a mídia e o meio usando ameaças e a causa feminista? Não queria dar pano mas ela segue on e agora ignora que tem um menor envolvido. Vc sabe que vc pode tomar processo

Julia?”, perguntou.

As covardes excluíram os tweets. Mas pra vcs entenderem o pq tô falando aqui. A estuprada de taubaté cheia de sororidade comigo (#sqn) e numa história envolvendo um menor de idade e que nada tem a ver com ela, só pra piorar. Essa é a pobre mocinha estuprada sem saber 🙄 tá aí. pic.twitter.com/I2lQus5Nkn — Cris Dias (@crisdiass) December 20, 2022