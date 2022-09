Crianças pretas reagem ao trailer oficial do live-action de ‘A Pequena Sereia’, que será protagonizado por atriz da mesma etnia

O filme estreia em maio de 2023 e será protagonizado pela atriz Halle Bailey.

Finalmente estamos caminhando para ter um mundo com maior igualdade. Neste fim de semana a Disney divulgou o primeiro trailer oficial do live-action do desenho ‘A Pequena Sereia’ e o que impressionou muitos dos fãs, foi o fato do filme ser protagonizado por uma atriz negra.

O filme será protagonizado pela estrela Halle Bailey e tem lançamento marcado para maio de 2023. Desde a estreia do trailer, Halle vem sofrendo vários ataques racistas, sejam eles declarados ou velados, como: “A Ariel é branca. Aceitem isso”; “Decepcionada que a Ariel não parece a Ariel”; “Não sou racista, mas qual o motivo disso? Você pode criar uma nova princesa e ela ser preta”.

Em compensação a comentários tão maldosos, o perfil @SeriesBrasil, do twitter, divulgou a reação de crianças pretas assistindo ao trailer e exala representatividade e o resultado é de se emocionar.

Reação de crianças pretas vendo a representatividade de Halle Bailey como Ariel em "A Pequena Sereia". 🤧pic.twitter.com/Gq6RsgwCZY — Séries Brasil (@SeriesBrasil) September 12, 2022

Não adianta ter chuva de deslike e nem o racismo imperar, em especial quando falamos de crianças, que são seres inocentes e totalmente sem maldade.

Confira abaixo o trailer completo do filme: