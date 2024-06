Criadora de conteúdo adulto lucra R$ 200 mil nas primeiras 24 horas com remake de sex tape de Kim Kardashian

Bella Mantovani, criadora de conteúdo adulto, revelou que conseguiu lucrar cerca de R$ 200 mil nas primeiras 24 horas com a produção de um remake da famosa sex tape de Kim Kardashian.

Inspirada pelo vídeo que alavancou a carreira da socialite americana, Mantovani decidiu recriar a gravação, resultando em um grande sucesso financeiro. O vídeo atraiu grande atenção nas suas plataformas.

Fotos: Matheus Dutra | Co – Assessoria

Bella diz ter assistido ao sex tape de Kim Kardashian mais de 50 vezes. “Eu quis seguir os mínimos detalhes, até mesmo na hora da escolha do ator que iria contracenar comigo.”

A criadora de conteúdo adulto revela que a repercussão do vídeo foi ótima. “Faturei mais do que o esperado em pouco tempo; meus assinantes adoraram! Disseram que a recriação do sex tape estava muito parecida. Isso me motiva ainda mais.”

Mantovani, que sempre está em pautas inusitadas, como ter relações sexuais com fantasmas ou treinar nua com seu marido, revela que não para por aí. Sua próxima sex tape de famosos já está em planejamento: Bella irá reproduzir a sex tape de Paris Hilton, ‘1 Night in Paris’. “Espero bater o recorde da sex tape de Kim Kardashian,” comenta ela.