Craque Neto discorda, ao vivo, do diretor Palmeiras, sobre parar o futebol por causa da tragédia do Rio Grande do Sul 

Gentee, na noite de ontem (12), o clima esquentou no programa Apito Final, da Band, que é comandado pelo ex-jogador de futebol, Craque Neto. O apresentador ficou revoltado após assistir uma coletiva de imprensa do diretor do Palmeiras, Anderson Barros, onde ele dava a sua opinião sobre a suposta paralisação dos campeonatos de futebol no Brasil, devido às tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul.

“Será que pararmos o futebol, ele será a solução para todos esses problemas? Será que todas aquelas pessoas, que dependem do futebol, seriam capazes de suportar um período de não futebol? Será que todos aqueles trabalhadores, que dependem exclusivamente do que está em torno do futebol, seriam capazes de suportar esse momento? Será que os clubes menores seriam capazes de suportar essa situação? “, questionou o diretor do verdão, que prosseguiu, antes de ser interrompido pelo apresentador: “Nós tivemos um exemplo recente, que foi a questão pandêmica e sabemos quantos clubes sofreram quando pararam o futebol. Será que a melhor forma de ajudarmos o Rio Grande do Sul, os times do Rio Grande do Sul?”.

Indignado com a opinião de Anderson Barros, Neto interrompeu a transmissão da coletiva e de uma forma bem Neto de ser, discordou do diretor do Palmeiras.

“Mas o senhor tem mãe lá? O senhor tem pai lá? O senhor tem filho lá? O senhor tem alguém que morreu lá? O senhor tem ente querido lá? Que que o futebol é mais importante? Um mês! O que o senhor pensa é uma opinião sua, mas vamos lá, vai para o futebol um mês, e qual o problema? Os clubes todos tem dinheiro, todos os clubes tem patrocinador, todos nós aqui não tamo com enchente, nós não estamos aqui arregaçado como tá o Rio Grande do Sul. Como é que você pode falar uma besteira dessa? Um cara competente como você, um cara que não apareceu muito e que é um baita dirigente”, discordou Neto.