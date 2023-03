Courteney Cox responde comentários de uso de drogas com Príncipe Harry: “Não havia cogumelos”

Em entrevista à Variety, a atriz contou detalhes sobre as falas do príncipe que expunha uma situação na sua casa quando ele disse ter usado drogas

Viiish, no livro “Spare” Príncipe Harry conta que experimentou drogas pela primeira vez na casa de Courteney Cox. A atriz não ficou calada e rebateu as acusações, dizendo que ele ficou sim em sua casa por alguns dias, mas não havia cogumelos no local.

“Ele ficou aqui em casa por alguns dias. Provavelmente, dois ou três. Ele é uma pessoa muito legal […] Eu quero ler, porque ouvi dizer que é realmente divertido. Fiquei sabendo disso (drogas). Não estou dizendo que havia cogumelos! Eu, definitivamente, não os estava distribuindo”, garantiu a atriz.

No livro ele conta que comeu chocolate com cogumelos e terminou a noite falando com um vaso sanitário.