Cortes de cabelo da nova seleção de Ancelotti prometem ditar tendência!

Amoreees, o clima é de renovação na seleção brasileira! A lista de convocados de Carlo Ancelotti, o novo comandante da Amarelinha, não chamou atenção apenas pela qualidade técnica dos atletas, mas também pelo estilo de cada um.

Os cortes de cabelo são um show à parte: refletem autenticidade, ousadia e um cuidado minucioso com a imagem. E quem analisa essas tendências é ninguém menos que Seu Elias, referência internacional em cuidados masculinos, que já assinou os looks de feras como Neymar (que ficou de fora dessa primeira convocação!) e até Messi!

Entre os goleiros…

Alisson aposta firme no clássico: laterais baixas, topo levemente alongado e aquele acabamento impecável com pomada de fixação média. Discreto, mas cheio de personalidade!

Nos atacantes, a ousadia fala mais alto!

Richarlison segue investindo no icônico cabelo descolorido, com degradê alto e topo reto, aquele look que não passa despercebido! “Essa variação entre o tradicional britânico e o visual ousado e urbano mostra que os jogadores estão atentos às tendências e não têm medo de se expressar através do cabelo”, comenta Seu Elias.

Zagueiros e laterais?

Aqui reina a disciplina, mas com estilo! Marquinhos mantém um degradê médio com topo texturizado, enquanto Wesley chega com uma transição mais baixa e finalização seca. “A lateral bem limpa, somada ao volume equilibrado na parte de cima, dá ao jogador uma imagem firme e atual. É um corte que funciona para quem busca sofisticação sem exageros”, explica o especialista.

E na linha de frente…

Vini Júnior esbanja personalidade com um corte bagunçado de aparência natural, fios desconectados e volume leve — puro charme! Antony surge com laterais baixas e topo ondulado, já Raphinha investe na risca marcada, aquele detalhe que muda tudo! “Os atacantes têm apostado em visuais mais despojados, com textura e movimento. É a cara da juventude atual, que quer praticidade sem abrir mão da estética”, pontua Elias.

No meio-campo, equilíbrio entre força e estilo:

Casemiro mantém o clássico raspado e uniforme, enquanto Bruno Guimarães aposta em uma transição discreta com fios espigados. Já Estêvão aparece com um corte moderno: laterais levemente raspadas e topo curto. “Esse tipo de corte funciona muito bem para rostos jovens, pois equilibra a rebeldia natural da idade com um toque de estilo bem pensado”, conclui o barbeiro das estrelas.

Ou seja, meus amores: além do talento com a bola, a nova seleção promete arrasar também nas tendências capilares! Quem será que vai lançar a próxima moda?

Fiquem ligados, porque estilo agora também é questão de jogo!