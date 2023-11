Corpo para jogo: Deborah Secco vai de toalha para o Prêmio Multishow

Muitas joias e um corpo de dar glória a Deus. Foi assim que Deborah Secco apareceu no Prêmio Multishow. A atriz apostou em um look de toalha como se estivesse saindo do banho e muitas joias para garantir o brilho da produção.

“Com a correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui!”, brincou a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores demonstraram o quanto amaram a ideia. “Gênia”, disse a atriz Rayssa Bratillieri.

Sou suspeita de falar, porque sou fã de Deborah e acredito que suas produções estão sempre muito bem amarradas com sua imagem. Deusa!