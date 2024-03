Corpo de idoso é velado sentado de pernas cruzadas em Aparecida de Goiânia

Aiii que horror, gente!!! Acabei de receber no meu Whatsapp de uma amiga minha de Goiânia um vídeo pra lá de inusitado que chamou a atenção dos internautas neste sábado (2).

Nesse vídeo, vemos que um idoso de 95 anos viralizou na web pela forma como foi velado. Acontece que a família do carpinteiro aposentado, Quirino da Silva Souza, decidiu realizar o velório, em Aparecida de Goiânia, de uma forma diferente: com o idoso sentado de pernas cruzadas em uma poltrona.

Esse velório, que foi um tanto quanto diferenciado, foi a maneira que a família arrumou de homenagear Quirino, e segundo a filha do idoso Flávia da Silva, de 51 anos, ele gostava de conversar com as pessoas em torno dele. O carpinteiro lutava contra um alzheimer, que já estava em fase avançada.

“Ele ficou 10 anos em cima de uma cama. Na hora da morte eu queria surpreender um pouco minha família, para ficar um ambiente mais harmonioso. Surgiu essa ideia e foi muito bom, não ficou aquele clima triste de velório”, disse a mulher ao g1.

Quirino morreu na última quinta-feira, 29, um dia depois de dar entrada em uma unidade de saúde por apresentar mudanças no comportamento. Já no hospital, os médicos constataram que apenas 45% dos órgãos do idoso estavam funcionando e que, por isso, ele não tinha mais tanto tempo de vida.

Seu velório aconteceu na manhã de sexta-feira (1º), na sala de homenagens da funerária Paz Universal. Na hora do sepultamento, o corpo do idoso foi retirado do local e colocado em um caixão, sendo sepultado de forma tradicional.