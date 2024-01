Corpo da cantora Dani Li serrá velado hoje e enterrado amanhã (27)

Meu Deus, que tristeza! A cantora Dani Li morreu aos 42 anos na tarde de quarta (24), no hospital de Curitiba, no Paraná. De acordo com o G1, o marido dela, Marcelio Mira, contou que a esposa estava internada após realizar um procedimento cirúrgico e não resistiu.

Dani Li iniciou sua carreira na música aos 5 anos de idade e ficou famosa no estilo brega com a música Eu Sou da Amazônia, de 2008.

“Devido a grande repercussão da partida da nossa Musa da Amazônia, a família conseguiu um lugar mais amplo para acolher todos que queiram se despedir da nossa estrela. Agora ocorrerá na Câmara dos Vereadores, localizada na Avenida Fab, Nº 800, Bairro Central. O horário permanece o mesmo, a partir das 18h”, informaram no Instagram.