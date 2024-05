Contratado da Globo, Galvão Bueno dá expediente no Canal Rural e vende vaca mais cara do mundo

Olha ele! Galvão Bueno marcou presença no no Leilão Agro Solidário, transmitido pelo Canal Rural, Programa Leilões e Parceria Leilões. O narrador dos campos de futebol conduziu o leilão e garantiu o remate da prenhez a vaca mais cara do mundo, avaliada em 3 milhões de reais.

O momento contou até com o tema musical das vitórias de Ayrton Senna e com o tradicional bordão de Bueno: “Haja coração!”

A renda total do leilão, que chegou a R$ 5,1 milhões, será revertida para o auxílio das vítimas da catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul, que provocou mortes, enchentes e prejuízos em centenas de municípios.