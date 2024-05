Conta de Alexandre Correa, na Europa, é investigada pela polícia

Dinheiro guardado desde 2020 em banco na Inglaterra levaram o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) a abrir uma investigação contra o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann. O empresário rebate dizendo desconhecer os valores e se vitimiza falando que sofre.

Uma nova investigação foi aberta por DEIC contra Alexandre Correa para verificar as movimentações financeiras de uma possível conta no banco em Inglaterra adquirida pelo ex-marido de Hickmann e pela ex-assistente pessoal da apresentadora, Claudia Helena dos Santos, que recebeu cerca de R$947 milhões.

Alexandre e a ex-assessora da ex-modelo, são responsáveis por falsificar diversas assinaturas para fazer empréstimos e roubar boa parte da fortuna de Ana Hickmann ainda quando ela e Alexandre eram sócios em sua empresa.

A nova procuração foi aberta depois dos documentos serem entregues pela defesa da apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record.

De acordo com o site F5, o DEIC confirma o novo inquérito.

“O caso é investigado por inquérito policial na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC. O conteúdo dos documentos apresentados é analisado e a autoridade policial aguarda a chegada de outros laudos periciais já requisitados para conclusão do caso”, segue a nota.

Alexandre diz não reconhecer a conta, e jura por tudo ser vítima de falsa acusação em praça pública por sua ex-mulher.

“Se eu estivesse todo esse dinheiro na conta, eu estaria passando esse sofrimento todo, aguentando todo esse desaforo? R$500 milhões? Ah, por favor, né?”, afirma.

Diante de várias situações que estão sendo apuradas, está sendo realizada também uma investigação da suposta conta no banco Barclays Bank, criada em Londres, na Inglaterra, que está registrada no nome de Claudia Helena e de Correa.

Mais quatro supostas movimentações aconteceram durante dois anos, também com altas quantias e somente com recebimentos, sem saque. Em 11 de março de 2022, US$12 milhões de dólares (R$61 milhões convertido em reais atualmente), entraram; R$200 milhões, recebidos em 16 de janeiro de 2021; R$15 milhões foram recebidos em 10 de maio de 2022; e por último foi a quantia de US$33 milhões de dólares (cerca de R$170,1 milhões) em 31 de agosto de 2022.

A movimentação ao todo deu cerca de R$946,9 milhões no total, de acordo com o DEIC. O que deixou a apresentadora encucada foi que os nomes que estão em sua defesa, pois esses nomes estão também em golpes aplicados em diversos estados do Brasil.

Caçada pelo site F5, a defesa de Hickmann decidiu não se pronunciar. Correa nega ter qualquer tipo de conta feita fora do país, e diz que vai ir atrás de seus direitos e se defender. O ex de Hickmann diz só ter ficado sabendo da nova investigação ao ser procurado, e ficou irritado ao tocar no assunto.

“Só pode vir a autofágica e mitomaníaca da Ana Hickmann. Não tem outra fonte. Somente essa louca que quer que eu seja dizimado em praça pública. Com tudo o que me acusaram até agora, eu continuo no mesmo lugar, com rede social ativa, com passaporte à disposição. No ano passado, ofereci meu sigilo bancário para abrir. Chega! Paciência tem limite. Que bobajada. Que coisa de gente tosca, limitada. É só aquela bóia-fria da Ana Hickmann para fazer um negócio desse, com aquele Q.I de boia-fria dela, abaixo de 80, que ela é uma retardada mental. Desculpa, perdi a paciência. Só essa retardada mental da Ana Hickmann para apresentar um negócio desse. Eu quero ver alguém elencar um valor a mim. Quero ver mesmo. São 195 dias vivendo esse massacre. Eu estou de saco cheio, irmão!”, afirmou o empresário.

A defesa de Cláudia Helena dos Santos não se pronunciou até a última atualização da reportagem.