Conselho de enfermagem arquiva caso Klara Castanho sobre o vazamento de informações

Conselho afirmou que não constatou a participação de profissionais em relação ao vazamento de dados

Eita gente, vocês pensaram que o caso Klara Castanho tinha acabado? Nanina não, a musa ainda vem sofrendo muito com o desenrolar da história e sofreu uma derrota na justiça com a investigação dos processos sendo arquivado. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) afirmou que não houve a participação de profissionais de enfermagem no que tange ao vazamento de informações da atriz.

Vale ressaltar que ano passado a atriz foi parar na boca do povo por ter “doado” uma criança fruto de etupro e ter se tornado o centro de uma história que ainda não teve desfecho.

Anteriormente foi colocado que a mídia que noticiou os fatos tinham acesso às pessoas que acompanharam Klara no processo de doação da criança e parto dela, tendo acesso às informações pessoais e sigilosas.

“O conselho seguiu todos os ritos processuais, solicitou documentos à instituição hospitalar e convocou os profissionais do plantão à época do fato denunciado, porém não constatou a participação de nenhum profissional de enfermagem em relação ao vazamento de quaisquer informações sigilosas de pacientes, o que levou ao arquivamento do processo. Até o momento, o Coren-SP também não recebeu denúncia por parte da atriz quanto ao tema”, disse o Conselho.