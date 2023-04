Conrado ganha alta hospitalar, após passar por cirurgia no reto

O cantor foi diagnosticado com um tumor no reto, e teve que passar por uma cirurgia, após fazer alguns exames de rotina.

Amores, que ótima notícia! Após passar três semanas no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo, nesta quarta-feira (18) o cantor Conrado finalmente ganhou alta hospitalar.

Essa notícia maravilhosa foi dada pela esposa do cantor, a ex-paquita Andréa Sorvetão, que publicou um vídeo em seu perfil no instagram onde conta que após ter passado por uma cirurgia bem sucedida, para a retirada de um tumor no reto, o cantor finalmente poderá ir pra casa.

“Conradão de alta, gente! Muito obrigada por cada palavra e oração! Agora a recuperação segue sem ser no hospital! Deus é bom demais!”, legendou a ex-paquita.