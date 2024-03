Confirmado: é menino! Virginia Fonseca mostra ultrassom do seu filho

A mamãe do momento, Virginia Fonseca, usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a sua gravidez. Vale ressaltar que a musa está à espera do seu terceiro filho e do primeiro filho homem com Zé Felipe. No ultrassom, ela confirmou o sexo do seu bebê, que se chamará José Loenardo.

“Hoje foi dia de ver o Zé Leonardo e graças a Deus ele ta perfeitinho, lindinho, saudável e pedi o Dr para ver o [emoji de passarinho] dele só para ter certezaaa de que é o Zé e não outra Maria. Felizzz demais e ansiosa para conhecer nosso príncipe”, escreveu a nora de Leonardo na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo registro. “Já queremos conhecer o José Leonardo”, disse um internauta. “Tomara que vem a cara do vovô Leo”, torceu outro. “Ô coisinha mais linda”, declarou mais um.