Confira quem estará no elenco do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP 

As empresas responsáveis pelo reality, a MTV e o Paramount, acabam de anunciar quais serão os famosos que apimentarão a nova edição do reality.

Minha gente, vamos confessar, não existe nada que dê mais bafafá que realitys shows, afinal, quem é que não gosta de consumir entretenimentos com barracos, brigas e pegação, não é mesmo? Pois bem, diante disso, a MTV e o Paramount acabaram de divulgar, através do colunista Hugo Gloss, quem será os participantes que apimentarão a nova temporada do “De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip”

O reality que está com a sua estreia marcada para o próximo dia 19 (setembro), contará com uma variedade bem interessante de participantes, como: ex-BBB, ex-Fazenda, ex-participantes de “Casamentos às Cegas Brasil“, dançarinas, cantores, ex-Power Couple, ex-De Férias com o Ex.

Confira agora a lista de participantes que já foram confirmados para entrar nessa temporada do reality.

A influenciadora, atriz, modelo, ex-Panicat e ex-Fazenda, Aline Mineiro;

A influenciadora, maquiadora, ex-Brincando com o Fogo Brasil e ex-Power Couple Brasil 6, Brenda Paixão;

O cantor, produtor, DJ e ex-Brincando com o Fogo Brasil, Davi Kneip;

O influenciador, cantor, youtuber e criador de conteúdo +18, Fernando Escarião;

A dançarina, Isis Oliveira;

O influenciador e youtuber, João Victor;

A DJ e dançarina, Kathy Maravilha;

O influenciador, Lucas Vrau;

O modelo e ex-BBB, Manoel Rafaski;

O influenciador fit, Marcos Assis ou Markinhos;

A DJ e ex-De Férias Com o Ex Brasil: Celebs 2, Tainá Felipe;

O ex-Casamento às Cegas Brasil, Will Domiêncio.