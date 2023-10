Confira o momento da agressão de Rachel Sheherazade em discussão com Jenny Miranda

A edição mostrou a situação que fez a jornalista ser expulsa de A Fazenda 15 durante briga com a Jenny

Depois de muita procura, finalmente, a edição da Fazenda resolveu colocar os pratos limpos diante da expulsão de Rachel Sheherazade da Fazenda. A discussão dela e de Jenny Miranda levou a perder a competição, mas ainda não se sabia ao certo o que poderia ter acontecido entre as duas diante do desentendimento. A edição do programa mostrou o vídeo das duas e o momento em que Rachel afasta Jenny com as mãos em seu rosto.

A cena aconteceu na área de cuidados dos animais. Depois de brigarem durante toda a manhã, as duas gritavam uma com a outra quando Rachel tomou a atitude de colocar a mão no rosto de Jenny.

Lucas Souza ainda entrou no meio da discussão das duas para apartar a briga antes que ela perdesse ainda mais o rumo. A discussão teria começado por causa do tratamento dos animais.