“Confesso que hoje sinto uma leve vergonha das bebedeiras e edredom”, dispara Eliezer

Eliezer não escondeu que sente vergonha das brincadeiras bobas e gostosas com Natália debaixo do edredom do BBB. O influencer contou que se arrepende de poucas coisas dentro do reality e essa foi uma delas.

“Não me arrependo de nada. Fui eu o tempo todo lá dentro. MAS confesso que hoje sinto uma leve vergonha das bebedeiras e edredom”, confessou o influencer, que logo explicou o motivo do seu constrangimento. “Fico imaginando minha filha assistindo isso no futuro. Só por esse motivo kkk”, disse ele.

Vale ressaltar que Eliezer acabou se relacionando com as participantes Maria e Natália Deodato. Hoje em dia, o influencer é casado com Viih Tube, que participou da edição anterior a sua no reality.