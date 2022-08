“Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI”, declara Susana Vieira Após internação

Penso nela e lembro logo da Senhora do Destino. Segundo o portal Extra, Susana Vieira de 79 anos, está internada no CTI do Hospital CopaStar, Zona Sul do Rio de Janeiro, desde terça-feira, 02. Ela testou positivo para a Covid e por ter leucemia precisou fazer acompanhamento no hospital.

Para o Extra ela tranquilizou os fãs, afirmou que está bem e logo estará em casa. “Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve estarei em casa”, disse Susana.