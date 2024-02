Como Sabrina Sato, ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana terá que se desdobrar para desfilar por duas escolas no sábado: “Perrengue chique”

Musa da Unidos de Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, Natacha Horana terá que estar no Rio de Janeiro e em São Paulo no próximo sábado (17) para desfilar nas campeãs pelas duas escolas. Assim como Sabrina Sato, Rainha de Bateria das duas agremiações, a dançarina estava na expectativa do resultado das apurações, que decretou o quarto lugar para a Gaviões ontem (13) e sexto lugar para a Vila hoje (14).

“Eu estava muito ansiosa na espera dos resultados! Estou muito feliz com o desempenho que tivemos, queria agradecer e parabenizar todos os envolvidos. Logicamente vai ser perrengue para mim (risos), mas prefiro um perrengue chique desses do que ficar de mãos abanando”, brinca.

Natacha revela como será seu itinerário para conseguir realizar a façanha: “Estou pensando até em alugar um jatinho, já pensou? Ainda não consegui parar para pensar 100%, porque estava muito nervosa esperando os resultados, mesmo sabendo que nosso trabalho em ambas escolas foi incrível, a gente nunca consegue prever o que vai acontecer. Mas só sei que estou muito feliz e só isso importa no momento”

Desfilando em dose dupla em 2024, Natacha Horana se apresentou pelo terceiro ano consecutivo na agremiação paulistana, enquanto fez seu debute na escola carioca. No desfile da capital paulista, ela se vestiu do animal-símbolo da Gaviões, ao passo que na Vila representou a pureza das crianças.