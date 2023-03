Como o Miss Bumbum salvou Adressa Urach da prostituição?

Em entrevista para Léo Dias a modelo contou que após o seu rompimento com a igreja ela pensou em voltar para a prostituição, mas caiu nas graças da competição

No meu grupo de fofoqueiras do Leblon não se fala outra coisa senão a entrevista de Léo Dias com Andressa Urach. A apresentadora do Miss Bumbum revelou que não foi acostumada a pedir ajuda nos momentos difíceis, pois sempre recebeu muito não. Urach ainda deixa claro que foi a proposta de apresentar o Miss Bumbum que a tirou das complicações com a vida financeira.

“Não busquei pedir ajuda para ninguém, todas as vezes que busquei ajuda recebi um não. A parte financeira apertou e eu pensei nessa alternativa. Cacau Oliver, meu amigo, estendeu a mão e ajudou, me chamou para apresentar o Miss Bumnhum Brasil”, disse ela.

Léo Dias conta na entrevista que ofereceu dinheiro para que a modelo não voltasse a vida da prostituição e ela acabou conseguindo a apresentação do concurso como ganha pão.