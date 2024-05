Como Ivete Sangalo lidou com o gerenciamento de crise após o cancelamento de sua turnê?

Se teve algo que a cantora Ivete Sangalo lidou bastante nesse primeiro semestre de 2024 foi crises. A primeira foi em pleno carnaval baiano – quando teve que “debater” com Baby do Brasil em cima do seu trio elétrico e ao acalmar foliões em congestionamento e atrasos de trios – e a segunda vez foi ao anunciar o cancelamento de sua turnê “A Festa”.

Ao ser questionada no evento sobre um conselho que daria para uma solução imeditada de crise, a baiana disse o seguinte: “o grande barato de administrar uma crise é a transparência”, que pode até ser mais difícil de administrar em princípio, mas é o melhor caminho para a resolução – ainda disse que reforça esse conselho no seu filho mais velho, Marcelo, de quem diz exigir sempre a verdade. “A condição do erro, do equívoco, do não posso voltar atrás agora isso é pra todo mundo na vida, só que a gente tem que admitir quando erra”, afirmou.

Sobre o cancelamento da turnê, Ivete reforçou o fator responsabilidade (ou até mesmo, a falta dela) e sobre não colocar a si mesma no primeiro plano, fazer e depois ver o que acontece. “Não, só vou fazer se for possível fazer. Do lado de lá tem pessoas que são importantes para mim. Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e foda-se o resto’. Peguei a vaidade joguei na gaveta e disse ‘fique aí, já já eu lhe pego’”, comentou.