Como foi o casamento de Mari Saad e Rômulo Arantes Neto na Bahia ?

Gentee, acabei de receber de uma amiga minha lá da Bahia, algumas fotos do belíssimo casamento da influenciadora Mariana Saad e do ator Rômulo Arantes Neto em Itacaré, no litoral da Bahia. Além dos familiares do casal, entre os convidados também estavam famosos como Preta Gil, Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez e Camila Coutinho.

O casório aconteceu no fim da tarde deste sábado (16) e foi realizado em um resort luxuoso da região e contou com um estilo mais intimista e minimalista.

O noivo não conteve a emoção e foi as lágrimas ao entrou no local com sua mãe, Adriana Junqueira, em uma versão de Can’t Help Falling in Love, do Elvis Presley.

A cantora Preta Gil cantou a música Cheiro de Amor, de Maria Bethânia, ao lado do seu filho, Francisco Gil que marcou a marcha da noiva até o altar. Para quem não sabe, o ator Otávio Muller, além de ser ex-marido de Preta Gil, também é o padastro do noivo, que “assumiu” o lugar de pai dele desde que seu pai biologico, o nadador Rômulo Arantes faleceu em 2000 e ele ficou muito emocionado ao realizar parte do cerimonial do seu enteado: “Que os melhores ventos e vibrações guiem esse caminho”.

Na véspera da celebração, o casal também curtiu muito um luau pré-casamento que contou apenas com alguns amigos e familiares.

Romulo e Mari assumiram o namoro publicamente no casamento da empresária Piny Montoro e do ator Bruno Franklin, em março de 2022. O noivado aconteceu em setembro do ano passado.